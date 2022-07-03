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المالكي: المرحلة المقبلة ستشهد حملات خدمية وتوفير فرص عمل للشباب

المالكي: المرحلة المقبلة ستشهد حملات خدمية وتوفير فرص عمل للشباب
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات خدمية وتوفير فرص عمل للشباب ونقل التجارب الفرنسية الناجحة.

العالم - العراق

وذكر مكتب المالكي في بيان ، انه “جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، فضلا عن بحث الوضع الإقليمي والدولي، والحوارات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة”.

واشار الى “اهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس في مختلف المجالات سيما القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفق أحدث النظم العالمية”.

واكد ان “المرحلة القادمة ستشهد حملة اعمار وتقديم الخدمات واستيعاب الطاقات الشابة في قطاعات العمل العام”، داعيا الى “تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين”.

من جانبه أعرب سفير الجمهورية الفرنسية عن “تقديره للعراق وحرص قيادته على تقوية العلاقات مع فرنسا وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات”.

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