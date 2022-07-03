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سقوط ضحايا في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن

الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة الدنماركية مساء يوم الأحد إن عددا من الأشخاص قتلوا جراء إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة كوبنهاغن.

العالم- اوروبا

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة الدنماركية قولها إن عددا من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم في مركز "فيلدز" للتسوق في كوبنهاغن.

وأكدت الشرطة في بيان مقتضب على "تويتر" أنه تم القبض على شخص واحد فيما يتعلق بإطلاق النار في فيلدز.

وأضافت أنه ليست لديها المزيد من التفاصيل للكشف عن هوية الشخص، وأفادت بأنها ستقوم بتحديث المعطيات في أقرب وقت ممكن.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو وثقت لحظة إطلاق النار بالمركز التجاري، كما نشروا أيضا فيديوهات وثقت التواجد الأمني الكبير وسيارات الإسعاف قرب مكان إطلاق النار.

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