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واشنطن تعيد الرصاصة التي قتلت 'أبو عاقلة' بعد إجراء فحوصات عليها

واشنطن تعيد الرصاصة التي قتلت 'أبو عاقلة' بعد إجراء فحوصات عليها
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، مساء أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت الرصاصة التي أدت لقتل الصحفية في قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها.

العالم - فلسطين المحتلة

وجاء إعادة الرصاصة بعد مرور 24 ساعة على تسليمها من السلطة الفلسطينية للجانب الأمريكي لإجراء فحص جنائي منفرد في مقر السفارة الأمريكية في القدس المحتلة بعد وصول خبراء خصيصا لهذا الغرض من الولايات المتحدة.

وقال الشلالدة في تصريح صحفي، إن الهدف من تسليم الرصاصة للجانب الأمريكي تسهيل مهمة إجراء التحقيق في "جريمة" مقتل أبو عاقلة".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تنتظر التقرير الأمريكي بشأن مقتل أبو عاقلة لبدء إجراءات طلب المحاكمة وتقديم المسؤولين للعدالة.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ليست ضد إجراء تحقيق محايد من أجل تقديم المسؤول عن مقتل أبو عاقلة للمحاكمة.

وتابع الشلالدة أن الجانب الأمريكي التزم بإجراء الفحص على الرصاصة ولا توجد لدى السلطة الفلسطينية معلومات حول مشاركة سلطات الاحتلال في الفحوصات.

وأوضح أن الطلب الأمريكي للرصاصة التي أدت لقتل أبو عاقلة يترتب عليه آثار قانونية وإجراء تحقيق شامل بشأن الجريمة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تنتظر من الولايات المتحدة الضغط على حكومة الاحتلال لتقديم السلاح المستخدم في عملية القتل.

المصدر - سبوتنيك

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واشنطن تعيد الرصاصة التي قتلت 'أبو عاقلة' بعد إجراء فحوصات عليها