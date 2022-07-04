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النفط اليمنية توضح سبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في البلد

النفط اليمنية توضح سبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في البلد
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية "عمار الأضرعي" ، أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في اليمن هو بسبب الارتفاع العالمي، موضحا أن أسعار المشتقات النفطية تتأثر بأسعار البورصة العالمية لأننا نستورد جميع المشتقات من السوق الدولية.

العالم - اليمن

وأوضح الأضرعي لقناة المسيرة أن ارتفاع تكاليف الشحن العالمي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية .. مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصل في دول كثيرة حول العالم إلى أكثر من سعره في اليمن.

وكشف أن النفط الخام في المحافظات المحتلة يتم نهبه من قبل دول العدوان والمرتزقة ويجب توريد عائداته إلى البنك المركزي .. مؤكدا أن قوى العدوان تواصل احتجاز سفينتين من مادة الديزل لمضاعفة معاناة المواطنين.

ولفت إلى أن القرصنة البحرية بحق سفن الوقود تؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.. مشيرا إلى أن المحافظات المحتلة تعاني من أزمة في الوقود في ظل استمرار نهب النفط الخام.

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