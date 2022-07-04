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عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية: نحن جادون للوصول إلى النقطة النهائية لاتفاق جيد وطالما طرحنا اقتراحاتنا الإيجابية في المفاوضات

الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

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