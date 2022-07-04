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معهد ماسوني يكشف..

زيادة قياسية في التجارة بين كيان الاحتلال و4 دول عربية.

زيادة قياسية في التجارة بين كيان الاحتلال و4 دول عربية.
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال 'مدير المعهد الماسوني' (السلام لاتفاقيات إبراهيم)، ان "حجم العلاقات التجارية بين الكيان الاسرائيلي و4 دول عربية حطم أرقاما قياسية في الشهر الماضي، حيث شهد شهر حزيران/يونيو العديد من التطورات المثيرة في مجالات الابتكار والدبلوماسية والأكاديمية". 

العالم - الاحتلال

وفي بيان لشهر حزيران/يونيو، أوضح المعهد أن التجارة بين كيان الاحتلال والإمارات ارتفعت بنسبة 130%، حيث بلغت 201.4 مليون دولار في أيار/مايو 2022، مقارنة بشهر أيار/مايو 2021.

ولفت إلى أن "التجارة مع الأردن ارتفعت بنسبة 54% عن العام الماضي حيث بلغت 55 مليون دولار، تم تلتها مصر بزيادة 41% و 23.6 مليون دولار".

وأشار البيان إلى أن "الصفقات التجارية مع المغرب وصلت إلى 3.1 مليون دولار في أيار/مايو، بزيادة 94% عن عام 2021، فيما ارتفعت تجارة الكيان الاسرائيلي مع البحرين من لا شيء إلى 1.2 مليون دولار في غضون عام".

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معهد ماسوني يكشف.. زيادة قياسية في التجارة بين كيان الاحتلال و4 دول عربية.