هل تتوقف جهود التفاوض اثر ارسال حزب الله مسيرات فوق 'كاريش'؟

العالم - لبنان

وكشفت معلومات قناة الجديد، أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أجرى اتّصالات بمسؤولين لبنانيّين معنيّين بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وبينهم نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بوصعب، وطلب توضيحًا لما جرى يوم السبت الماضي.

واعتبر هوكشتاين أن إرسال حزب الله للمسيرات من شأنه إيقاف جهود التفاوض؛ وقد يؤثر على الإيجابية التي رشحت عن المحادثات الأخيرة.

وكان حزب الله قد اعلن في بيان، أنّ بعد ظهرِ يوم السّبت في 2-7-2022، قامت مجموعة جميل سكاف ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيّرات غير مسلّحة ومن أحجام مختلفة، باتّجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش، للقيام بمهام استطلاعيّة، مبيّنًا أنّ المسيّرات أنجزت المهمّة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة.

وفي وقت سابق الاحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط 3 طائرات بدون طيّار، أطلقها حزب الله باتّجاه المياه الاقتصاديّة المحتلة فوق البحر الأبيض المتوسط.