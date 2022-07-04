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الاحتلال يهدم منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل + فيديو

الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مصطحبة آلياتها الثقيلة تجمع أم قصة، في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وذكر منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، فؤاد العمور، لوكالة"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أم قصة التابع مجلس قروي الزويدين، مصطحبة "باجرين" وجرافة، وداهمت منازل تعود ملكيتها لعائلة الكعابنة، ولا زالت تتواجد في المكان حتى اعداد هذا الخبر، ويشهد المكان مشادات بين المواطنين العزل وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح الذين يحاولون طرد وتهجير الأهالي من بيوتهم.

وفي تطور لاحق، أكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ "وفا" ان قوات الاحتلال هدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن نايف علي الكعابنة ويقطنه 15 فردا، وتصل مساحته نحو 150 مترا مربعا.

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