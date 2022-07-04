شاهد.. داء العنصرية ينهش المجتمع الأميركي

العالم - الأميركيتان

وقالت الشرطة إن ثمانية من عناصرها متورطون باطلاق 90 رصاصة على الشاب "جايلاند ووكر" بمدينة أكرون في كمين الأسبوع الماضي وإصابته بـ60 رصاصة.

وأظهر الفيديو أن الشاب "ووكر" ارتكب مخالفة مرورية ولمحاولته الهرب من الشرطة قفز من سيارته، وجرى بعيدا عنها، ما دفع رجال الامن لان يطلقوا الرصاص عليه بحجة الاشتباه بأن يكون مسلحا، ووصف محامي الضحية مقتله بالوحشي.



هذه الحادثة اتت قبل اسبوع من المهرجان السنوي بمناسبة العيد الوطني الذي يصادق الرابع من هذا الشهر، لتكون هذه الجريمة هي الختم الاساسي على وجه الولايات المتحدة العنصري في الداخل.

وخشية حصول اضطرابات، نشرت السلطات معدات ثقيلة، مثل كاسحات الجليد، في محيط مركز الشرطة بهدف حمايته، ووجه عمدة وشرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو دعوات إلى التهدئة للمتظاهرين.



وطالبت عائلة "ووكر" السلطات بإعطائها توضيحات بشأن الجريمة، داعية لأن تبقى المظاهرات الغاضبة سلمية.

من جانبها أوقفت الشرطة إداريا عناصرها المعنيين بمقتل الشاب في انتظار انتهاء التحقيق القضائي، كما فتحت تحقيقا داخليا بخصوص هذه الجريمة.



وتشهد الولايات المتحدة بشكل دائم جرائم قتل على اساس عنصري وتحديدا ضد ذوي البشرة السمراء، وأيضا ذوي الأصول اللاتينية والآسيوية.

واقع يكشف عن حجم الشرخ الواضح والعنصرية المقيتة في المجتمع الاميركي، حيث نظرية تفوق العرق الأبيض، إضافة إلى العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الأفرو-أميركيين.