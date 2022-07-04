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مراسل العالم:الطيران الحربي الروسي يشن غارات استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في بادية الرصافة بريف الرقة الجنوبي الغربي في سورية

الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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