وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره الآذربيجاني

العالم - ايران

وبعد مراسم الاستقبال بدات جولة محادثات بين الجانبين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقبل فترة جرى اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين تباحثا فيه حول احدث اوضاع العلاقات الثنائية ، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والقنصلية والبرلمانية وتنفيذ اتفاقيات اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين وأعلن وزير خارجية جمهورية أذربيجان في ذلك الاتصال أنه سيزور إيران قريباً.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية جمهورية أذربيجان لإيران في فترة الحكومة الحالية في الجمهورية الاسلامية.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد زار باكو قبل عدة اشهر وخلال اللقاء مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، وجه له الدعوة لزيارة طهران حيث وعد الاخير بتلبيتها كما جدد امير عبداللهيان خلال لقائه الرئيس الهام علييف دعوة الرئيس آية الله رئيسي له لزيارة طهران.