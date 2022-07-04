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کاظمي قمي: المنطقة تسعى لانقاذ افغانستان من کابوس وفتنة اميركا

کاظمي قمي: المنطقة تسعى لانقاذ افغانستان من کابوس وفتنة اميركا
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أشار ممثل ايران الخاص في شؤون افغانستان «حسن کاظمي قمي» الى زيارته الاخيرة التي قادته الى اسيا الوسطى وأكد أن دول المنطقة تسعى لانقاذ الشعب الافغاني من كابوس الفتنة والازمة الاميركية.

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة له على صفحته في تويتر بخصوص مشاوراته التي اجراها مع المسؤولين في كل من طاجيكستان واوزبكستان وقرقيزيا حول آخر التطورات الجارية في افغانستان.

وأكد انه اجرى مشاورات مع المسؤولين في جولته الاقليمية الى آسيا الوسطى وخاصة الاجتماع الدولي حول افغانستان موضحا انه التقى المسؤولين الذين شاركوا في هذا الاجتماع وسيبذل قصارى جهوده لتحقيق النتائج الحقيقية والفاعلة لانقاذ الشعب الافغاني من الازمة الاميركية وعدم الامن والاستقرار التي يعاني منها.

وكان ممثل ايران الخاص في شؤون افغانستان قد اعلن في وقت سابق أن الاميركان لم يتلقوا الدروس من هذا البلد ورأى أن تسوية مشاكل المنطقة أمر ممكن دون تواجد اميركا وادواتها الارهابية.

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کاظمي قمي: المنطقة تسعى لانقاذ افغانستان من کابوس وفتنة اميركا

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