البرلمان الايراني يتابع قضية اغتيال الفريق الشهيد سليماني

العالم - ايران

وقالت الهيان في تصريح لمراسل وكالة فارس: تجري متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الاسلامي.

واضافت: في الجلسات التي عقدناها مع الجهات القضائية وكذلك مع لجنة حقوق الإنسان في بلادنا، طالبنا بمتابعة هذه القضية في الأوساط الدولية ونؤكد ذلك.

وتابعت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الإسلامي: لقد بذلنا كل جهودنا لمتابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني وسنواصل متابعة هذه القضية.

وتابعت إلهيان قائلة: بالطبع بالإضافة إلى متابعة اغتيال الشهيد سليماني وقضايا مماثلة في فريق عمل تحت عنوان الحقوق العامة، نحن نتابع أيضًا قضية الإسكان وغيرها من مشاكل الناس، وفي الحقيقة نتابع تلك الحقوق في تلك المجالات ايضا.