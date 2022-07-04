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أوغلو: نرفض المواقف الروسية والأميركية حيال العملية التركية المرتقبة شمالي سوريا

أوغلو: نرفض المواقف الروسية والأميركية حيال العملية التركية المرتقبة شمالي سوريا
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، عن موقفها الرافض بشأن موقف روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن عمليتها العسكرية التي تعتزم إطلاقها شمالي سوريا.

العالم-تركيا

وجاءت تصريحات الخارجية التركية على لسان وزيرها، مولود تشاويش أوغلو، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إن تي في" التركية قال خلالها إنه "لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قول أي شي لتركيا بشأن العملية العسكرية المرتقبة".

وأشار أوغلو إلى أن على هذه الدول الالتزام بتعهداتهما بشأن إخراج الإرهابيين من سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته أن "بلاده لا تتوانى في القضاء على أي تهديد يأتيها من الجانب السوري".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق إن "تركيا ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا يتفهمها المجتمع الدولي، ولدينا الخبرة الكافية لذلك".

ورد أردوغان على سؤال حول كيفية قبول المجتمع الدولي للعملية العسكرية المخطط لها للقوات المسلحة التركية في شمال سوريا، أثناء مؤتمر صحفي في مدريد: "لن ننفذ عملية لا يتفهمها المجتمع الدولي. سنجري عملية بلغة يفهمها المجتمع الدولي، فتركيا لديها خبرة واسعة في هذا الأمر، لا تقلق".

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