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انفوغرافيك.. أزمة المؤسسات السياسية في ليبيا

انفوغرافيك.. أزمة المؤسسات السياسية في ليبيا
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

فشلت المؤسسات السياسية الليبية حتى الآن في التغلب على الخلافات المتجذرة بين السلطات المتنافسة في شرق البلاد وغربها، وهو الانقسام الذي ظهر بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي في عام 2011.

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