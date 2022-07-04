رئيسي: تاريخ لن ينسى جرائم امريكا بحق الشعب الفيتنامي

العالم - ايران

واشار رئيس الجمهورية اليوم الاثنين خلال تسلم اوراق اعتماد السفير الفيتنامي الجديد لدى طهران، لونغ كوك هويي الى العلاقات الودية بين طهران وهانوي واكد على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات بينهما نظرا للامكانيات المتنوعة التي يتمتعان بها البلدان.

واضاف ان عقد اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وفيتنام سيسهم في الحصول على اليات لتفعيل امكانياتهما في مختلف المجالات بما فيها الزراعة والنقل و التكنولوجيا.

من جانبه وصف سفير فيتنام الجديد لدى طهران خلال اللقاء الشعب الايراني بانه شعب مثقف يتمتع بحضارة وتاريخ عريق واضاف ان ايران حققت انجازات كبيرة رغم الحظر المفروض عليها منذ سنوات طويلة.

واشاد بسياسة ايران الخارجية القائمة على اولوية تعزيز العلاقات مع جميع دول المنطقة والعالم واضاف ان فيتنام تربطها علاقات طيبة مع ايران وتعمل على تعزيز وتوسيع هذه العلاقات في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.