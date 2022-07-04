وزير طاقة لبنان الى العراق غدا لبحث إمكانية تجديد اتفاقية 'الفيول'

العالم - لبنان

وأوضح فياض في تصريح صحافي اليوم الاثنين ، ان زيارته للعراق تأتي لبحث إمكانية تجديد اتّفاقيّة مدّ لبنان بالفيول المخصّص للكهرباء الّتي تنتهي في أيلول المقبل، بالإضافة إلى طرح مسألة زيادة الكميّة الّتي تصل إلى المعامل الحراريّة شهريًّا.

وأشار فياض إلى أنّه سيلتقي وزير الماليّة العراقي لبحث آليّة دفع الأموال المترتّبة على لبنان، موضحًا أنه تم الاتفاق مسبقًا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على إيجاد آليّة معيّنة للدفع، ولبنان لن ينسى هذا الفضل الكبير للعراق في مدّ يدّ العون في هذه الظّروف الصّعبة.

يذكر أنه وفق الاتفاق والعقد الذي وقعه الوزير اللبناني السابق، ريمون غجر، مع وزير المالية العراقي، حصل لبنان كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول العراقي بفيول لزوم معامل كهرباء لبنان.

وفي السياق اعلنت شركة كهرباء لبنان عن توقف معمل دير عمار الحراري لانتاج الطاقة الكهربائية منذ أمس، وان توقف المعمل عن الانتاج جاء بطلب من مديربة التنسيق في كهرباء لبنان من دون اعطاء اي اسباب للتوقف وبذلك يكون معمل دير عمار خارج الخدمة منذ ساعات الفجر الاولى.