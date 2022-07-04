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مراسل العالم عن مصادر خاصة: وصول 300 جندي مظلي من القوات الروسية إلى مطار القامشلي بالحسكة في سورية

الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

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