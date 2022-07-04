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رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: على الحكومة القادمة ان تكون حكومة تبعث رسالة انها خدمية لكل العراقيين وغير اقصائية أو تهميشية

الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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المالكي: على الحكومة ان تكون حكومة خدمية لكل العراقيين

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