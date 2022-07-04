كاراكاس وموسكو تواصلان التعاون النفطي لتجاوز القيود الغربية

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وقال فاريا خلال المؤتمر الذي عقب محادثات أجراها الجانبان: "بالنسبة للتعاون (بين روسيا وفنزويلا) في قطاع الطاقة، فإنه لم يتوقف أبدا منذ التقارب بين بلداننا".

وأشار الوزير الفنزويلي إلى أن بلاده تعمل على "مشاريع محددة مع شركات في روسيا الاتحادية، ونواصل تعميق هذا العمل".

وتابع فاريا: "نأمل أن نتمكن من الاتفاق على سبل تساعد على الالتفاف على العقبات القائمة وحل المشاكل المتعلقة بالآليات المالية".

وأوضح فاريا أن روسيا طورت مثل هذه الآليات لدفع ثمن البضائع التي تسمح لها بمواصلة التعامل والتفاعل مع الدول الأخرى في الوضع الحالي.

وأضاف الوزير الفنزويلي: "في صناعة النفط، تأمل شركة النفط الفنزويلية في التوصل إلى نفس الحلول المالية، والحلول في صناعة النقل".

وجاء المؤتمر الصحفي عقب محادثات أجراها الجانبان الروسي والفنزويلي، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، ناقشا من خلالها مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى آفاق تعميق التعاون في مختلف المجالات وتعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين.