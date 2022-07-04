بحرية الاحتلال تطلق الرصاص تجاه الصيادين شمال غزة

العالم- الاحتلال

وأفاد مركز الاعلام الفلسطيني "أن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال القطاع أطلقت الرصاص من رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدتي جباليا وبيت لاهيا، وأجبرتهم على المغادرة".

ويوميا تعتدي بحرية الاحتلال على الصيادين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

من جهة أخرى سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين (4-7)، إخطارات وقف بناء لمواطنين فلسطينيين في "خربة حمصة التحتا" بالأغوار (شمال الضفة).

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، في تصريحات صحفية: إن "قوات الاحتلال داهمت الخربة، ووزعت إخطارات وقف بناء على عدد من العائلات في المنطقة".

وأوضح أن "القوات الصهيونية أخطرت 6 عائلات بوقف البناء بمنشآتها؛ حيث شملت الإخطارات حوالي 30 منشأة، بالإضافة إلى تصوير العديد من المنشآت التي أخطرت خلال السنوات السابقة".

وأشار دراغمة إلى طرد قوات الاحتلال، صباح اليوم، عدة عائلات من مساكنها في "خربة حمصة الفوقا"؛ لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، تستمر من اليوم وحتى الأربعاء القادم.

وصعّدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بدعوى عدم الترخيص في بلدات عربية عدة، وفي أحياء مدينة القدس المحتلة، بهدف تشريد العائلات الفلسطينية.

ومن الجدير ذكره أن بلديات الاحتلال ترفض منح تراخيص البناء بدعاوى واهية، أو تفرض عليها دفع مبالغ طائلة.