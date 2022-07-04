العالم _ الأميرکيتان

وفي وقت سابق، دعا كيسنجر، في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الغرب للتأثير على أوكرانيا لاستئناف المفاوضات مع روسيا.

وقال كيسنجر في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" اليوم الاثنين: "لم أتحدث قط عن هذه (التنازلات الإقليمية). قلت إن أفضل خط فاصل لوقف إطلاق النار هو الوضع القائم سابقا".

وحسب كيسنجر، فإنه يجب على روسيا أن تعيد لأوكرانيا "15% من الأراضي" التي كانت تابعة لكييف قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير، قبل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار "حقيقي" بين الطرفين.

في الوقت نفسه، وصف كيسنجر جزءا من دونباس وشبه جزيرة القرم بـ"الأراضي المتنازع عليها"، موضحا أنه يجب النظر في الخلافات الإقليمية بشكل منفصل في أي مفاوضات.

واشار إلى أن القرم، على وجه الخصوص، لها معنى "يتجاوز الأزمة الحالية" بالنسبة لروسيا.

وشدد على أن الصراع لا ينبغي أن يتحول "من حرب من أجل حرية أوكرانيا إلى حرب من أجل مستقبل روسيا".