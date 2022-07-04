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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: نأمل ان نشهد من خلال زيارة الرئيس الاذربيجاني الى طهران قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: النهوض بمستوى العلاقات الجيدة بين ايران واذربيجان بامكانه ان يؤدي الى التعاون البناء على الصعيد الاقليمي
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الاذربيجاني جيحون بايراموف عدم وجود اي قيود امام تعزيز العلاقات بين طهران وباكو
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الاذربيجاني جيحون بايراموف عدم وجود اي قيود امام تعزيز العلاقات بين طهران وباكو
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: على الحكومة القادمة ان تكون حكومة تبعث رسالة انها خدمية لكل العراقيين وغير اقصائية أو تهميشية
مراسل العالم عن مصادر خاصة: وصول 300 جندي مظلي من القوات الروسية إلى مطار القامشلي بالحسكة في سورية
مراسل العالم:الجيش التركي أدخل آليات ومدرعات وشاحنات محملة بالمواد اللوجستية والذخائر إلى منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي في سورية
مراسل العالم:الطيران الحربي الروسي يشن غارات استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في بادية الرصافة بريف الرقة الجنوبي الغربي في سورية
عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية: نحن جادون للوصول إلى النقطة النهائية لاتفاق جيد وطالما طرحنا اقتراحاتنا الإيجابية في المفاوضات
مصادر فلسطينية:جيش الاحتلال يعلن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا خلال مداهمات في الضفة الغربية فجر اليوم
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الاذربيجاني جيحون بايراموف عدم وجود اي قيود امام تعزيز العلاقات بين طهران وباكو
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.