المدلل يدعو لانتفاضة من أجل الأسرى ويؤكد مواصلة النضال لأجلهم

العالم- فلسطين

وشدد المدلل في كلمة له خلال وقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في قطاع غزة للتنديد بالانتهاكات "الإسرائيلية" ضد الأسرى وتضامناً مع المعتقلين في سجون الاحتلال، على" أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتمادى بجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأكد على" أنهم لن يتركوا الأسرى وحدهم في سجون الاحتلال"

ووجه المدلل رسائل عدة إلى الأسرى من الداخل المحتل عام 1948: "أنتم منا ونحن منكم، ولا يمكن أن نترككم فرائس لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأن معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني".

كما أكد، على "أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تنسى أسراها داخل السجون الصهيونية، مطالبا المنظمات الحقوقية العربية والدولية، بأن تتدخل فوراً من أجل انقاذ الأسرى والأسيرات لا سيما المرضى منهم من بطش الاحتلال الذي يرتكب أبشع الجرائم بحقهم".

ودعا المدلل، "أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم "غزة والقدس والـ 48 والضفة والشتات"، لينتفض انتفاضة الأسرى للتأكيد على أن أسرانا معنا ولا يمكن أن نتركهم لوحدهم يعانون هذه الجرائم".