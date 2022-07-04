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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الاذربيجاني جيحون بايراموف عدم وجود اي قيود امام تعزيز العلاقات بين طهران وباكو

الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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