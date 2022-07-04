استمرار التهديدات بعدوان تركي على شمال سوريا

خاص بالعالم

وهذا يعني تراجع التفاهمات الروسية التركية في عدة تفاهمات، ومنها قضية الشمال السوري، بالتزامن مع صمت امريكي مريب وتعنت قسد تجاه مطالب الدولة السورية.

مشهد معقد يتخلله تناقض في التصريحات التركية حول موعد العملية.

وقال عضو مجلس الشعب السوري خالد العبود في تغريدة له: ان ما يقوم به "اردوغان" لجهة تأمين حدوده الجنوبية مع سوريا، واشاراته حول تهديد ارهابي ضد تركيا، انما هو موقف منه ان يقفه، دفاعاً عن "أمن اسرائيل"!!..

وقال محلل سياسي محمد محمد نادر العمري على صفحته في فيسبوك: ان توقيع النظام التركي لمذكرة تفاهم مع فنلندا والسويد تتضمن موافقتها لانضمامهم للحلف الاطلسي يشير لتمسك اردوغان بحظيرته الناتوية وانصياعه للتوجهات الامريكية.

يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: عضو مجلس الشعب نضال المهنا.

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