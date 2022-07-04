سيناتور أمريكي ينتقد تجاهل بايدن لحقيقة معاناة اقتصاد البلاد

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وكتب كروز على "تويتر": "الولايات المتحدة لديها أعلى معدل تضخم بين الدول المتقدمة. ولا يستطيع الرئيس بايدن تجاهل هذه الحقيقة".

وقال بايدن في وقت سابق إن الولايات المتحدة لديها أقوى اقتصاد وقادرة على اتخاذ مكانة رائدة على هذا الكوكب، مشيرا إلى أن "التضخم في البلاد أقل من أي دولة أخرى".

وتشهد الولايات المتحدة منذ عدة أشهر زيادة في تكلفة الطاقة والغذاء. وبلغ سعر البنزين الآن أكثر من 5 دولارات للغالون بعد أن كان 3 دولارات قبل عام. كما حطم التضخم الأرقام القياسية لأربعين عاما، ووصل إلى 8.5%.

ولم تفلح محاولات السلطات الأمريكية لمقاومة فقر السكان عن نتائج ملموسة. وتفاقم الوضع في الولايات المتحدة بفرض عقوبات على موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير.