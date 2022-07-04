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وول ستريت جورنال..

بايدن يرفع الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية لتخفيف التضخم

بايدن يرفع الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية لتخفيف التضخم
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم إلغاء عدد من التعريفات الجمركية على واردات السلع الصينية لتخفيف التضخم في الولايات المتحدة.

العالم _ الأميرکيتان

وجاء في مقال الصحيفة، أن "بايدن سيعلن عن قراره الأسبوع المقبل، وأن قرار تخفيف القيود سيؤثر على الواردات الصينية على بعض السلع الاستهلاكية مثل الملابس واللوازم المدرسية، بالإضافة إلى ذلك، ستطلق السلطات الأمريكية نظاما يمكن من خلاله للمستوردين طلب إزالة التعريفات بأنفسهم".

ونوهت إلى أن "إدارة بايدن تحاول احتواء تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز والسلع الاستهلاكية الأخرى التي قد تضر بالحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر المقبل".

وأوضحت الصحيفة أن "الاقتصاديين يعتقدون أنه من غير المرجح أن يكون لإلغاء الرسوم الجمركية الصينية تأثير كبير على التضخم في الولايات المتحدة، وأن القرار قد يؤدي إلى خفض مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار نقطة مئوية واحدة".

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% على أساس سنوي في مايو الماضي، لتسجل أكبر زيادة منذ ديسمبر عام 1981.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أطلقت بالفعل حربا تجارية مع الصين، كما اتبعت سياسة تشديد الضغط بشكل شامل على بكين والاحتواء الشامل لها، وفرضت رسوما جمركية على واردات بضائع صينية بقيمة 370 مليار دولار.

وصرح بايدن في أغسطس عام 2020، أنه يعتقد أن "المرحلة الأولى من صفقة التجارة الأمريكية مع الصين قد فشلت"، ومع ذلك، عاد في ديسمبر من العام ذاته، وأشار إلى أنه لم يخطط "لأي إجراء فوري" لتغيير الصفقة أو الرسوم على البضائع الصينية.

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