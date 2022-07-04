العبادي: لن نكون مع حكومة لا تمتلك هذه الصفات

العالم - العراق

وكتب العبادي عبر حسابه على المنصة الافتراضية "توتير": أن الإنقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية، و السيادية في العراق توجب معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول رحب.

وأكد رئيس ائتلاف النصر، أن الحكومة العراقية الجديدة، يجب ان تكون حكومة وطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة، لاصلاح اقتصاد البلد وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل للشعب، مشدد على ان الحكومة التي لا تملك هذه الصفات لسنا معها، ولن نكون جزء منها لانها ستعقد الأزمة وتقود العراق الى المجهول.

من وجهته أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على أن الحكومة العراقية القادمة يجب ان حكومة خدمية لكل العراقيين وغير اقصائية أو تهميشية.

يذكر ان العراق يعاني من أزمة سياسية حادة بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية واستعفاء نوابه من البرلمان العراقي.