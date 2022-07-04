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النيابة العامة الفلسطينية:

اغتيال الشهيدة أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من قوات الاحتلال

اغتيال الشهيدة أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من قوات الاحتلال
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

قالت النيابة العامة الفلسطينية "إن اغتيال الشهيدة أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من أحد أفراد قوات الاحتلال".

العالم- فلسطين

وأضافت "نستغرب ما صرح به الجانب الأمريكي ونؤكد أن المقذوف الناري قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم، هذا الى جانب أن استهداف الشهيدة أبو عاقلة ووفقاً للأدلة والبينات القاطعة كان بشكلٍ متعمد، ومن غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأمريكي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمداً".

وذكرت النيابة العامة: "النتائج التي توصلنا اليها في قضية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة بُنيت على مجموعة من الأدلة والبينات الدامغة والتي تضمنت تقارير فنية ومعاينات وإفادات شهود العيان؛ حسمت بشكل قاطع أن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من أحد أفراد قوات الاحتلال". موكدة "نحن الجهة المختصة بإجراء التحقيق قانونا وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لنا".

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