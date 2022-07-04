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مصادر فلسطينية عن وزير العدل برام الله محمد الشلالدة: بدون مطابقة الرصاصة مع البندقية التي أطلقت النار على أبو عاقلة يبقى التحقيق ناقصا

الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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