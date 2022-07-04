مصادر فلسطينية عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اغتيال الصحفيةأبو عاقلة

قناة العالم
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
حركة حماس: ندعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل ورفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية لكشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة
حركة حماس: ندعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل ورفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية لكشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة
حركة حماس: التحقيق الأمريكي انحياز فاضح لرواية الاحتلال واستهتار بالدم الفلسطيني ومحاولةً لتبرئة الصهاينة من تبعات هذه الجريمة النكراء
حركة حماس: نستهجن النتائج التي توصل إليها التحقيق الأمريكي في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الصهيوني
أبو ردينة: سنتابع قضية اغتيال أبو عاقلة في المحاكم الدولية باعتبار الكيان الإسرائيلي المسؤول عن قتلها وعليه تحمل النتائج
المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية في استشهاد شيرين أبو عاقلة
النيابة العامة الفلسطينية: نحن الجهة المختصة بإجراء التحقيق قانونا وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لنا
النيابة العامة الفلسطينية: استهداف أبو عاقلة ووفقاً للأدلة والبينات القاطعة كان بشكلٍ متعمد ومن غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأمريكي
النيابة العامة الفلسطينية: نستغرب ما صرح به الجانب الأمريكي ونؤكد أن المقذوف الناري قابل للمطابقة مع السلاح المستخدم
حسين الشيخ: سنستكمل إجراءاتنا أمام المحاكم الدولية ولن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام للكيان الإسرائيلي
مصادر فلسطينية عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اغتيال الصحفيةأبو عاقلة
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
استمرار التهديدات بعدوان تركي على شمال سوريا
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤
خاص بالعالم- مراسلون
النظام البحريني العاجز عن الاصلاح
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩
خاص بالعالم- مراسلون
امريكا وحقوق الانسان.. بين الادعاء والواقع- الجزء الثاني
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩
خاص بالعالم- مراسلون
امريكا وحقوق الانسان.. بين الادعاء والواقع- الجزء الاول
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨
خاص بالعالم- مراسلون
المشهد التونسي قبيل الاستفتاء الدستوري- الجزء الثاني
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨
خاص بالعالم- مراسلون
معركة القضاء بتونس ومقتل عشرات اللاجئين عند الحدود المغربية- الجزء الاول
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
استمرار التهديدات بعدوان تركي على شمال سوريا
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-07-2022
العراق: الاطار التنسيقي يكلف هذه الاسماء لكتابة البرنامج الحكومي
مواطنون يكسرون حاجز الخوف: لن نصمت على قسوة أوضاعنا المعيشية في الإمارات
حماس تستهجن نتائج التحقيق الأمريكي المنحاز للاحتلال حول أبوعاقلة
داعش يستهدف قوات "قسد" في دير الزور
مقالات و تحليلات
ترسيم على وقع رسائل المقاومة المسيّرة
وفد من الجالية اليهودية الأميركية يزور السعودية
لا تقدم في مفاوضان عمّان
ما هو "النظام القاعدي" في الدستور المطروح للاستفتاء في تونس؟
أول الغيث مسيّرة......!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.