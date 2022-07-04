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حركة حماس: التحقيق الأمريكي انحياز فاضح لرواية الاحتلال واستهتار بالدم الفلسطيني ومحاولةً لتبرئة الصهاينة من تبعات هذه الجريمة النكراء

الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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