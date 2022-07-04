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العراق: الاطار التنسيقي يكلف هذه الاسماء لكتابة البرنامج الحكومي

العراق: الاطار التنسيقي يكلف هذه الاسماء لكتابة البرنامج الحكومي
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

عقد الاطار التنسيقي اجتماعا الاطار التنسيقي في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وذلك من أجل كتلبة البرنامج الحكومي.

العالم - العراق

وافاد مراسل العالم في العراق، أن الاطار التنسيقي عقد اجتماعا في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من اجل كتابة البرنامج الحكومي.

واشار مراسلنا الى ان الإطار التنسيقي كلّف بهاء النوري وأحمد اﻷسدي وبافل طالباني ومثنى السامرائي بكتابة البرنامج الحكومي.

وفي السياق نفسه، أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على أن الحكومة العراقية القادمة يجب ان حكومة خدمية لكل العراقيين وغير اقصائية أو تهميشية.

وكتب المالكي اليوم الاثنين عبر المنصة الرقمية تويتر، على الحكومة العراقية القادمة أن تكون حكومة تبعث رسالة أنها خدمية لكل العراقيين.

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