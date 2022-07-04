عبداللهيان: العلاقات بين ايران وجمهورية اذربيجان تمضي في المسار الصحيح

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر بشأن زيارة وزير خارجية جمهورية اذربيجان جيحون بايراموف الى طهران ولقائه ومحادثات الجانبين، كتب حسين أمير عبداللهيان: أجريت مع أخي بايراموف محادثات مهمة وودية. وتناولنا الموضوعات الثنائية والاقليمية والدولية وأكدنا على التسوية السلمية لقضية قره باغ بناء على مبادئ صيانة وحدة الاراضي واحترام السيادة.

وأضاف: ان العلاقات تمضي في مسارها الصحيح. كما ان زيارة السيد الهام علييف الى طهران اُدرجت على جدول الاعمال المشترك.

وفي زيارة هي الاولى له منذ تولي الحكومة الايرانية الثالثة عشرة مهامها قبيل قرابة عام واحد، وصل وزير خارجية جمهورية اذربيجان جيحون بايراموف، يوم الاثنين الى طهران، حيث التقى في البداية مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، ثم حضر الى مقر الخارجية الايرانية ليتم استقباله من قبل أمير عبداللهيان. اجرى بعدها وزيرا خارجية البلدين محادثات توجها إثرها الى المراسلين ليشرحا مجريات المشاورات التي جرت بينهما.

وخلال هذا المؤتمر الصحفي، بيّن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان ايران وجمهورية اذربيجان تجاوزتا مرحلة سوف الفهم بشكل جيد، معلنا ان الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية ايران واذربيجان وتركيا سيعقد في طهران، وأن من المقرر كذلك ان يقوم الرئيس الاذربيجاني الهام علييف بزيارة الى ايران.

كما التقى وزير خارجية جمهورية اذربيجان عصر الاثنين مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، وأجرى محادثات تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد السيد رئيسي أن النهوض بالعلاقات الجيدة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان سيقود إلى تعاون إقليمي فعال، مشددا على ضرورة خلق انفتاحات جديدة في العلاقات بين طهران وباكو.

كما أكد رئيسي على الحاجة إلى زيادة تبادل الزيارات بين شعبي البلدين، مضيفا: إن تعزيز العلاقات والتفاعلات بين الشعبين سيعزز الصداقة بين شعبي البلدين، ومعربا عن أمله في أن تقود زيارة الرئيس الأذربيجاني لطهران الى احداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.

بدوره أشار وزير خارجية جمهورية أذربيجان، في هذا اللقاء إلى النمو الكبير في تبادل الزيارات الدبلوماسية بين مسؤولي البلدين وتأثيرها الملحوظ على مستوى التعاون والعلاقات، وقال ان التجارة بين إيران وجمهورية أذربيجان العام الماضي وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام شهدت نموا ملحوظا.

كما قدم وزير خارجية جمهورية أذربيجان تقريراً مفصلاً عن الموضوعات ذات الاهتمام والمفاوضات بين مسؤولي البلدين، وأشار إلى أن: جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان متفقتان على أن قضايا المنطقة يجب أن يتم حلها من قبل دول المنطقة نفسها ودون تدخل من الاجانب.