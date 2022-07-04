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الأسير خليل عواودة يستأنف إضرابه المفتوح عن الطعام

الأسير خليل عواودة يستأنف إضرابه المفتوح عن الطعام
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

استأنف الأسير خليل عواودة، إضرابه المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وعودها بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه.

العالم- فلسطين

وقالت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى والجرحى، في تصريح مكتوب: "إن عواودة أرسل رسالة مفادها أنه قرر السبت الماضي، استئناف إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا لتلاعب سلطات الاحتلال وتراجعها عن الإفراج عنه، مؤكدًا أنه ماضٍ في خطوته هذه حتى الاستجابة لمطلبه العادل".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في 21 حزيران/ يونيو، "أن الأسير خليل عواودة (40 عامًا) علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله".

وفي 23 حزيران/ يونيو، أوضح نادي الأسير أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري جديد أربعة أشهر، بحق عواودة"، أي بعد يومين من تعليقه إضرابه عن الطعام، في مخالفة للوعود التي قدمت للأسير".

يشار إلى ان المعتقل عواودة، من محافظة الخليل، متزوج وأب لأربعة أطفال، وأمضى سابقا 12 عامًا في سجون الاحتلال، منها خمس سنوات في الاعتقال الإداري.

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