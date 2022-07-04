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ائتلاف دولة القانون يرشح زعيمه المالكي لتولي منصب رئيس الوزراء

ائتلاف دولة القانون يرشح زعيمه المالكي لتولي منصب رئيس الوزراء
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعلن ائتلاف دولة القانون اليوم الإثنين، عن ترشيح زعيمه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل.

العالم - العراق

وذلك عقب اجتماع للاطار التنسيقي في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد، حيث ناقش الاجتماع مستجدات العملية السياسية، وجلسة البرلمان بعد عيد الأضحى وكذلك اكد على ان يتم الدفع باتجاه الحزبين الكرديين للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ومواضيع أخرى.

وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود, ان ” مخرجات اجتماع ائتلاف دولة القانون لجلسة امس الاحد كانت مهمة حيث تم التصويت بالاجماع على ترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي للمنافسة على منصب رئاسة الوزراء المقبل وتم التصويت وفق المعايير التي حددها الاطار التنسيقي ” .

وأضاف ان ” الاجتماع ناقش مستجدات العملية السياسية وحث القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة، ودفع الحزبيين الكرديين للاتفاق على شخصية محددة لمنصب رئاسة الجمهورية كونها العقدة الاساسية في تشكيل الحكومة”, مرجحا ان ” اجتياز المالكي لمنافسيه سيكون سهلا لما له من خبرة وشخصية قوية لادارة المرحلة المقبلة وهي مرحلة صعبة ومعقدة ”.

وأشار الصيهود الى ان ” الاجتماع ناقش أيضا موضوع جلسة البرلمان المقبلة التي ستعقد بعد عطلتي عيد الاضحى، والتشريعية للبرلمان وإمكانية جمع العدد الكافي للتصويت على منصب رئيس الجمهورية من خلال حث القوى السياسية الأخرى بالحضور ”.

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