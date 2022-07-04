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بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الامني والاقتصادي

بغداد وواشنطن تبحثان التعاون الامني والاقتصادي
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "يندسي غراهام"، تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، بالإضافة إلى بناء القدرات للقوات الأمنية العراقية.

العالم - العراق

ونقلت وكالة " السومرية نيوز" عن مكتب الكاظمي قوله: إن الكاظمي "استقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام والوفد المرافق له، وأعرب عن ترحيبه بالوفد وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، وبما يصبّ في مصلحة الشعبين العراقي والأمريكي".

وبحث الجانبان خلال اللقاء، " المرحلة الجديدة من التعاون الأمني في مجال المشورة وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية بعد انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية، فضلاً عن مناقشة الوضع الأقليمي عموماً والوضع في سوريا على وجه الخصوص، وما يمكن أن يُسهم به العراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي في ضوء دوره المتصاعد بهذا المجال".

من جانبه، أكد السيناتور ليندسي غراهام "الالتزام غير المحدود بتقديم المساعدة طويلة الأمد للعراق، وتمكينه من تحقيق أولوياته الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، موضحاً أن الولايات المتحدة تتطلع إلى أن يكون العراق لاعباً رئيساً في الشرق الأوسط، مرتكزاً على ديمقراطيته القوية وإصلاحاته الاقتصادية كعامل داعم للاستقرار الاقليمي والدولي".

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