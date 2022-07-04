الوسيط الامريكي يهدد حزب الله واحتجاجات بأوهايو بعد مقتل شاباً اسود

خاص بالعالم

تهديدات هوكشتاين اتت بعد تخوف وترقب وإعتراف اسرائيلي بالفشل امام مسيرات حزب الله، وتوجسٍ من إمكانات أكبر قد يظهرها الحزب مع مرور الوقت.

تزامنت هذه التطورات مع موقف لرئيس الحكومة اللبنانية اعتبر فيه أنَّ ايَ عملٍ خارجَ اطار مسؤوليةِ الدولة والسياقِ الديبلوماسيِ، غيرُ مقبولٍ.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تحرك الاحتجاجاتُ في ولاية اوهايو الأميركية بعدَ نشرِ فيديو يُظهِرُ عناصرَ الشرطة يقتلونَ بالرصاص رجلاً أعزل من أصولٍ افريقية.

وقالتْ الشرطة إنّ ثمانيةً من عناصرِها متورطون باطلاقِ تسعين رصاصةً على الشاب جايلاند ووكر بمدينة أكرون في كمينٍ الأسبوعَ الماضي وإصابتهِ بستين رصاصة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.