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محمود عباس يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها

محمود عباس يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها
الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة الجزائرية بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاحتفالات الرسمية للجزائر في الذكرى الـ 60 لاستقلالها في الخامس من تموز/يوليو الجاري.

العالم- فلسطين

وكان في استقبال عباس، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير العدل عبد الرشيد طبي.

وسيلتقي عباس، خلال الزيارة، الرئيس تبون لاطلاعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

كما سيبحث مع الرئيس تبون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر التطورات بشأن عقد القمة العربية وتنسيق المواقف التي تضمن نجاحها.

ويرافق عباس كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.

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