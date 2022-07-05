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بايدن يتعهد بعدم الاستسلام "لوباء العنف المسلح" في بلاده

بايدن يتعهد بعدم الاستسلام
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه رغم "أول تغيير مهم منذ 30 عاما" في قانون تداول الأسلحة، لا يزال هناك الكثير من الخطوات التي يتعين تحقيقها للتغلب على "وباء العنف المسلح" في البلاد.

العالم-الامريكيتان

وأضاف بايدن في بيان له حول حادث إطلاق النار في ضواحي شيكاغو: "لقد وقعت مؤخرا على أول مشروع هام لإصلاح قانون الأسلحة من الحزبين منذ ما يقرب من 30 عاما، بما في ذلك الإجراءات التي من شأنها إنقاذ الأرواح. ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، ولن أتخلى عن الكفاح ضد وباء العنف المسلح".

وخلال احتفال الولايات المتحدة بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو، أسفر إطلاق نار في موكب احتفالي في هايلاند بارك في ضواحي شيكاغو بولاية إلينوي، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 24.

وتبحث الشرطة عن رجل أبيض يتراوح عمره بين 18 و20 عاما، وفقا لشهود عيان، تصرف بمفرده وأطلق عدة عشرات من الطلقات.

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بايدن يتعهد بعدم الاستسلام "لوباء العنف المسلح" في بلاده

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