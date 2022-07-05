شركات نفط أمريكية تتعهد عدم تقديم مشاريع بكردستان العراق

العالم-العراق

وجاء، في بيان الوزارة، إنه رداً على عدد من التساؤلات الموجهة إليها من الصحافة العالمية والمحلية، بخصوص موقف شركات الخدمات النفطية الأمريكية، العاملة في كردستان العراق، تجاه قرار المحكمة الاتحادية، "نؤكد أن شركات "شلمبرجر" و"بيكر هيوز" و"هاليبرتون" التي تعد من الشركات العالمية الرصينة في مجال الخدمات النفطية الساندة، وبحسب مخاطباتها الرسمية للوزارة أكدت عدم التقديم على مشاريع جديدة في اقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية وتوجيهات اللجنة التوجيهية المشكلة في وزارة النفط".

وأشارت إلى أن "الشركات اعلاه هي الآن في طور تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة، مؤكدة بموجب هذا التعهد بأنها لا تمتلك كيانا تجاريا أو شركات أخرى تعمل في الإقليم سواء بالعلامة التجارية لها أو لغيرها او بالإنابة عنها، وبما لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية الموقر، أو يتقاطع مع توجيهات الوزارة".

وسبق أن قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، السبت الماضي، إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في منطقة كردستان العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أصدرت، في شباط/فبراير الماضي، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في منطقة كردستان، وإلغائه بسبب مخالفته أحكام الدستور، بينما تعهد مجلس القضاء في كردستان العراق الإبقاء على قانون النفط، ورفض حكم المحكمة الاتحادية العليا.