الدبيبة يرفض "تقسيم السلطة" بليبيا.. والمنفي يتصل بالسيسي

العالم - ليبيا

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، تعليقا على احتجاجات تشهدها ليبيا، يطالب المشاركون فيها بإسقاط جميع الأجسام السياسية الراهنة، وفق بيان للمجلس.

وقال الدبيبة: "نرفض أي مناورة لتقسيم السلطة بين أشخاص أو أحزاب أو كيانات (..) رفعنا شعار لا للتمديد لأي جهة، خاصة أن البعض منها وصل إلى 8 أو10 سنوات في السلطة"، مضيفا أن "بعض الأطراف (لم يسمها) يريدون أن يستفردوا بالقرار في ليبيا".

وتابع: "الحكومة تولت السلطة في وقت محدد، لكنها واجهت العديد من العراقيل، على رأسها الفوضى وقفل (حقول وموانئ ) النفط وعدم إقرار الميزانية"، مشددا على أن الحل "الوحيد " في بلاده "يتمثل في إجراء الانتخابات".

واستطرد الدبيبة: "القرار واضح، لا يحتاج أي شيء.. القوانين موجودة، ونجري انتخابات ليختار الشعب الليبي السلطة التنفيذية والرئاسية".

واستدرك: "لكن إدارة المشهد من طرف واحد أو جهة سياسية أو حزب أو قوة أو مدينة لا يمكن أن تحدث".

وقال الدبيبة: "نحن أول من نقول لا للتمديد، سواء علينا أو على أي جهة مسؤولة.. وأول من طالب الشعب الليبي بالخروج للتعبير عن شعورهم، وهو ما حدث".

وطالب بـ"عدم استغلال التظاهرات من فئات معينة لجعل مؤسساتنا ومدننا في حالة توتر، سواء بترويع المواطنين أو إطلاق النار أو حرق المباني أو التهجم على المؤسسات".

وتابع: "هناك من يريد اختراق المظاهرات بخطابات معينة، لكن كل واحد يوجه في المظاهرات لغرض ما أو لجهة معينة، هناك سلطات أمنية ووزارة الداخلية ستحافظ على الأمن".

وفي سياق آخر، قالت الرئاسة المصرية إن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اتفقا على أن إجراء الانتخابات هو "الحل الوحيد" لتسوية الأزمة الليبية.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن السيسي أكد خلال مكالمة مع المنفي أن "مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل، مع البعد عن أي تجاذبات سياسية، واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد".

وأضافت أن "الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعاً من الليبيين أنفسهم، والتشديد على أن إجراء الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي".

كما شهد الاتصال "التأكيد على أهمية "إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـي الليبية لضمان تنفيذ أي تسوية سياسية"، وفق البيان المصري.

من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، بأن "السيسي أكد حرص مصر على وحدة ليبيا والدعوة للحوار بين الأطراف الليبية".

وأشار المنفي إلى "أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد".