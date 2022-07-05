الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

"تبون" يعفو عن آلاف السجناء في ذكرى استقلال الجزائر

الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم أمس، 5 مراسيم عفوٍ لصالح آلاف المساجين من عدة فئات، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو/ تموز 1962.

العالم - الجزائر

وتتراوح مراسيم العفو الرئاسي بين الإفراج وتخفيف العقوبة، كما أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة موقوفين في مظاهرات الحراك، بحسب بلاغ صادر عن الرئاسة الجزائرية.

ويستفيد من إجراءات العفو العادية (التخفيفية) بموجب المرسوم الأول 14914 محبوساً، محكومٌ عليهم نهائياً في جرائم القانون العام.

في المقابل، تناولت المراسيم الـ4 الباقية إجراءات عفو استثنائية، تشمل المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، ويستبدل بها السجن 20 سنة.

وتشمل المحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، والناجحين في شهادات التعليم المتوسط والتكوين المهني والباكالوريا، حيث تخفّض عقوبتهم 24 شهراً.

ووفق البيان، "أوصى تبّون بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً، والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال".

روابط ذات صلة

الجزائر تحيي ذكرى الاستقلال باحتفالات تحاكي سنة 1962

الجيش الجزائري ينظم استعراضا هو الأضخم منذ الاستقلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الموريتاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجزائر

السودان..مقتل ضابط استخبارات عسكرية وإبنه على يد مجهولين

"تبون" يعفو عن آلاف السجناء في ذكرى استقلال الجزائر

تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من أمريكا

زيارة دي ميستورا الحصرية للمغرب والغاء زيارته المقررة إلى الصحراء.. والبوليساريو تعبر عن أسفها للقرار

أنباء عن “وساطة” جزائرية لحل الأزمة السياسية في تونس