بيان مصري - ليبي: الانتخابات هي "الحل الوحيد" لأزمة ليبيا

العالم - افريقيا

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من المنفي وفق بيانين مصري وليبي، وسط استمرار احتجاجات على تردي الوضع المعيشي في ظل الجمود السياسي بليبيا.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن السيسي أكد أن "مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد".

وأضافت أن "الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعاً من الليبيين أنفسهم، والتشديد على أن إجراء الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي".

كما شهد الاتصال "التأكيد على أهمية "إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـي الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية"، وفق البيان المصري.

من جانبه، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، بأن "السيسي أكد حرص مصر على وحدة ليبيا والدعوة للحوار بين الأطراف الليبية".

وأشار المنفي إلى "أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد".

وتشهد المدن الرئيسية غرب وشرق وجنوب ليبيا مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات دون أي تأخير.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، في ظل مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية جراء وجود حكومتين متصارعتين.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، منح مجلس النواب بطرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا.

بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والكيانات الانتقالية.