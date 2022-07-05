الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتقال شخص سعى للوقيعة بين الايرانيين والعراقيين في وسائل التواصل الاجتماعي

اعتقال شخص سعى للوقيعة بين الايرانيين والعراقيين في وسائل التواصل الاجتماعي
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعلن المدعي العام في محافظة كرمانشاه الايرانية (غرب) قيام جهاز الامن الايراني باعتقال شخص كان يروج الاكاذيب بهدف الوقيعة بين الشعبين الايراني والعراقي في الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي.

العالم - ايران

وقال شهرام كرمي في تصريح للصحفيين ان الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي شهدت مؤخرا بث مقاطع فيديو يدعي فيها احد الاشخاص بأن سائقي الشاحنات الايرانية في العراق يتعرضون للاعتداء، لكن التحقيقات التي اجريت أثبتت كذب هذه الادعاءات ما استدعى تدخل السلطات القضائية وقيام جهاز الامن الايراني بالتعرف على الشخص الذي يقوم بنشر هذه المقاطع وتتبعه واعتقاله، وهو الان محتجز ويخضع للاستجواب.

واضاف المدعي العام في كرمانشاه ان الشخص المعتقل اعترف بكذب ادعاءاته، والتحقيقات تشير باحتمال ارتباطه مع الشبكات وووسائل الاعلام المناوئة لايران، موضحا ان 3 اشخاص آخرين تم ايقافهم على خلفية هذه القضية.

وشدد كرمي عزم الاجهزة المعنية على التصدي بقوة لظاهرة نشر الاكاذيب في الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي نظرا لتداعياتها السلبية على المجتمع وتسببها بالتشويش على الراي العام.

روابط ذات صلة

تفاصيل اعتقال عملاء للموساد جنوب شرق ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الموريتاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجزائر

السودان..مقتل ضابط استخبارات عسكرية وإبنه على يد مجهولين

"تبون" يعفو عن آلاف السجناء في ذكرى استقلال الجزائر

تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من أمريكا

زيارة دي ميستورا الحصرية للمغرب والغاء زيارته المقررة إلى الصحراء.. والبوليساريو تعبر عن أسفها للقرار

أنباء عن “وساطة” جزائرية لحل الأزمة السياسية في تونس