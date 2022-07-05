اعتقال شخص سعى للوقيعة بين الايرانيين والعراقيين في وسائل التواصل الاجتماعي

العالم - ايران

وقال شهرام كرمي في تصريح للصحفيين ان الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي شهدت مؤخرا بث مقاطع فيديو يدعي فيها احد الاشخاص بأن سائقي الشاحنات الايرانية في العراق يتعرضون للاعتداء، لكن التحقيقات التي اجريت أثبتت كذب هذه الادعاءات ما استدعى تدخل السلطات القضائية وقيام جهاز الامن الايراني بالتعرف على الشخص الذي يقوم بنشر هذه المقاطع وتتبعه واعتقاله، وهو الان محتجز ويخضع للاستجواب.

واضاف المدعي العام في كرمانشاه ان الشخص المعتقل اعترف بكذب ادعاءاته، والتحقيقات تشير باحتمال ارتباطه مع الشبكات وووسائل الاعلام المناوئة لايران، موضحا ان 3 اشخاص آخرين تم ايقافهم على خلفية هذه القضية.

وشدد كرمي عزم الاجهزة المعنية على التصدي بقوة لظاهرة نشر الاكاذيب في الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي نظرا لتداعياتها السلبية على المجتمع وتسببها بالتشويش على الراي العام.