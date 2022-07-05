أحمد عياد استشهد برصاص الاحتلال وليس بضرب قواته ومستوطنيه

العالم - فلسطين

ونقل سعد، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن شهود عيان، قولهم: أن "قوات الاحتلال المتمركزة خلف الجدار بطولكرم أطلقت الرصاص الحي اتجاه العامل أحمد عياد (32 عامل) وقامت بالتنكيل به وضربه وثم سحبه نحو الداخل المحتل".

وأضاف أن الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة الفلسطينية لم تبلغا حتى اللحظة بنبأ استشهاده من جانب الاحتلال، والأمر قيد الانتظار.

وطالب سعد، منظمة العمل الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي في وقف انتهاكاتها المتصاعدة وبكافة اشكالها بحق العمال الفلسطينيين، والعمل على حمايتهم.

وكانت وزارة الصحة في رام الله، قد أعلنت في 19 يونيو الماضي، استشهاد عامل فلسطيني يدعى نبيل أحمد تيسير غانم من سكان نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قلقيلية شماليّ الضفة الغربية.

وكانت مصادر محلية أعلنت، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب الفلسطيني أحمد عياد؛ جرّاء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليه، شمال الضفة الغربية.

وبحسب المصادر فإن الشاب أحمد حرب عياد (32 عامًا) من غزة، كان متوجهًا للعمل في الداخل المحتل، واستفردت به قوات جيش الاحتلال والمستوطنين وقاموا بضربه ضربًا مبرحًا حتى الموت.

ووفقاً للمصادر، فإن الشاب أحمد حرب كان متوجهًا للعمل داخل في أراضي الـ48، عبر فتحة الجدار بطولكرم شمال الضفة الغربية قبل الاعتداء عليه وقتله.