أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 05 يوليو 2022

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية .. أمريكا والبلدان الأوروبية تتخبطان في حسابات خاطئة مقابل إيران

ايران..

الوزير عبد اللهيان .. أمريكا لم تطرح أية مقترحات بناءة بمفاوضات الدوحة مكررة كلامها السابق

ابتكار ..

طهران والرياض في مسار إزالة أجواء التوتر في العلاقات الثنائية

قدس ..

تحالف دولة القانون يرشح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لتشكيل حكومة جديدة بالعراق

جمهوري اسلامي ..

مقتدى الصدر يدعو أنصاره للإستعداد واليقظة ولإقامة صلاة جماعة بمدينة الصدر ببغداد

خراسان ..

تفجر إضطرابات وأعمال عنف في أوزبكستان ومصرع عشرين شخصا وإصابة المئات

رسالت ..

الجيش الروسي يسيطر على تسعين بالمئة من شرق أوكرانيا , وزيلينسكي يعد بتحريرها

عصر ايرانيان ..

عائدات إيران النفطية تصل لثلاثين مليار دولار رغم الحظر وبدون إحياء الإتفاق النووي

كيهان ..

قيادات صهيونية تحذر بأن كل المواقع الإستراتيجية بالكيان بمدى صواريخ حزب الله لبنان

وطن امروز..

إسرائيل تحت وطأة قدرات المقاومة.. هلع بتل أبيب من مسيرات وصواريخ حزب الله

مردم سالاري ..

الرئيس المصري يحظر مشاركة الإخوان المسلمين في إجتماعات الحوار الوطني

سياست روز ..

عودة المظاهرات لشوارع المدن الأمريكية بعد مصرع أمريكي من أصول أفريقية برصاص الشرطة

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( المقاومة تغير تكتيكاتها مقابل الكيان الصهيوني) .. يجسد تحليق مسيرات لحزب الله لبنان فوق حقل كاريش الغازي بالمنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان والكيان الصهيوني , تطور جديد لتغيير المقاومة لاساليبها ولتكتيكاتها الميدانية في مواجهة هذا الكيان. ان مسيرات حزب الله قامت قبل مدة بمهام في عمق اجواء فلسطين المحتلة مخترقة النظم الرادارية ومنظومات الدفاع الجوي . ( إن ما يحدث هو دخول سلاح المسيرات إلى جانب الصواريخ بترسانة حزب الله لميدان المواجهة دفاعا عن لبنان ) وهذا يعني ان حزب الله الذي سجل انتصارات باهرة على الكيان الصهيوني في معارك جرت في عمق الاراضي اللبنانية قبل سنوات بات قادرا على نقل الحرب الى عمق فلسطين المحتلة واستهداف مصالح الكيان الغاصب في كل مكان بالمنطقة ايضا .

عصر ايران ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (لا نسعی لمفاوضات من أجل المفاوضات).. ايران ردت على القرار المسيس الذي اصدره مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل حمل رسالة واضحة للقوى الغربية التي وقفت وراء ذلك القرار , رسالة تقول ان موقف ايران القانوني ثابت ولن يتغير تحت وطأة اية ضغوط وقرارات غير عادلة . ( إن الموقف الأمريكي الأوروبي عرقل مفاوضات فيينا النووية وساهمت وساطة قطرية بإستئنافها بالدوحة لكن المشهد تكرر) فامريكا طرحت في هذه المفاوضات غير المباشرة قضايا لا ترتبط بالاتفاق النووي مرة اخرى. اين بلادنا ترفض ان يكون هدف المفاوضات هو مجرد التفاوض بدون افق واضح ومؤشرات واضحة حول جدواها. ان السبيل لاحياء الاتفاق النووي واضح ويتلخص بالغاء الحظر وتقديم الغرب لضمانات لايران والتزام امريكا واوروبا بتعهداتها بالاتفاق النووي .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن التركي في مقالها ( أردوغان في مأزق حقيقي ).. تسير الاوضاع الاقتصادية من سيئ الى اسوأ في تركيا فمعدلات التضخم الاقتصادي تقترب من الثمانين بالمئة والليرة فقدت اكثر من نصف قيمتها في الاسابيع الاخيرة مقابل العملات الاجنبية والفقر يطرق ابواب المزيد من الاسر التركية في ظل غلاء فاحش وبطالة واسعة وتزايد حالات الافلاس . ( إن تفاقم الأزمة إقتصادية أدى لزعزعة شعبية أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم ولإرتفاع أصوات تطالب بإقالته ) وبالطبع تناور احزاب المعارضة الرئيسية على تداعيات الازمة الاقتصادية لوضع اردوغان وحزبه في الزاوية في انتخابات يونيو 2023 املا باعادة النظام البرلماني للبلاد وعلى اعتبار ان تركيا غارقة في ازمة لم تشهد لها مثيل منذ عقود بسبب سياسيات وطموحات اردوغان .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( إنذار إستباقي ).. المسالة المهمة التي ترتبط بارسال حزب الله مسيرات استطلاعية غير مسلحة في اجواء المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان والكيان الصهيوني هي ان .. ( المقاومة قد وجهت بذلك إنذارا إستباقيا صريحا للكيان الصهيوني من أنها لن تسمح بنهب ثروات لبنان وإنتهاك سيادته) وبالطبع يثير الكيان ضجة محمومة بشأن تصديه لهذا المسيرات غير المسلحة للتعتيم على واقع حدوث نقلة استراتيجية في معادلات المواجهة , نقلة سجلها حزب الله لبنان مفادها ان هذا المسيرات غير المسلحة مجرد انذار استباقي قد لن يتكرر, وعندها سيكون الرد في عمق فلسطين المحتلة .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( حشود تركية جديدة بشمال سوريا ).. هناك انباء عن ارسال تركيا للمزيد من التعزيزات العسكرية لمناطق في سوريا وخاصة قرب مدينة الرقة. وكالة الانباء السورية "سانا" تحدثت عن ارتال تركية من المدرعات والشاحنات المحملة بالعتاد الحربي في طريقها لمنطقة "عين عيسى" في ضواحي الرقة .وفي تطور خطير اخر (قصفت المدفعية التركية الثقيلة مواقع للجيش السوري النظامي في شمال محافظة حلب فيما يبدو وكأنه مقدمة لعمليات تركية جديدة ) الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صرح مؤخرا بأن هذه التحركات العسكرية التركية تستهدف ايجاد الارضية اللازمة لبدء الجيش التركي لعمليات عسكرية واسعة لاقامة ما وصفه بالمنطقة الآمنة .