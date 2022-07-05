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مصادر صهيونية تؤكد الهجوم السيبراني على شبكة القطارات في تل أبيب.

الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

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