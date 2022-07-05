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بالصورة: قتلى وجرحى في انفجار بمحافظة أبين جنوبي اليمن

بالصورة: قتلى وجرحى في انفجار بمحافظة أبين جنوبي اليمن
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خبرية مطلعة، بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار مخزن للسلاح بمديرية لودر في محافظة أبين جنوبي اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

العالم - اليمن

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